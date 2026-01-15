14 साल बाद हुई सच्चाई की जीत , रेप और SC/ST एक्ट के तहत लगाया था झूठा केस

यह केस लगभग 14 सालों तक चला लेकिन अंत में सच्चाई की जीत हुई। विल्सन के वकील गंधर्व गौड़ ने कोर्ट में यह साबित कर दिया कि युवती का बयान सच नहीं है और मेडिकल रिपोर्ट में भी बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई थी। न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने मामले की गहराई को समझते हुए कहा कि किसी को भी सजा देने के लिए सबूतों का ठोस होना बहुत जरूरी होता है, जो इस केस में बिल्कुल गायब थे। कोर्ट ने कहा कि यह केस केवल पैसे ना देने और विल्सन को फंसाने की एक सोची- समझी साजिश रची गई थी।