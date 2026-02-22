SC ST Act Case: 13 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे सपा नेता मनोज यादव, SC/ST कोर्ट के आदेश से बदला पूरा मामला

पुलिस सूत्रों के अनुसार, मनोज यादव पर लगाए गए आरोप सामाजिक संवेदनशीलता से जुड़े थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उनके द्वारा की गई टिप्पणी या व्यवहार से अनुसूचित जाति वर्ग की भावनाएं आहत हुईं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इस कानून के तहत दर्ज मामलों में गिरफ्तारी और जांच प्रक्रिया अपेक्षाकृत सख्त मानी जाती है। हालांकि, बचाव पक्ष की ओर से अदालत में दलील दी गई कि आरोप राजनीतिक परिस्थितियों से प्रेरित हैं और जांच में सहयोग किया जा रहा है।