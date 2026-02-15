15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाराबंकी

बाराबंकी हादसा: रामनगर में तीन बाइकों की जोरदार भिड़ंत, दो सिपाही सहित छह घायल

Barabanki Six Injured: रामनगर क्षेत्र में रविवार सुबह तीन बाइकों की भीषण भिड़ंत में दो सिपाही, एक महिला सहित छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा तेज रफ्तार और संतुलन बिगड़ने के कारण हुआ। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया।

3 min read
Google source verification

बाराबंकी

image

Ritesh Singh

Feb 15, 2026

रामनगर में तीन बाइकों की भीषण टक्कर, दो सिपाही समेत छह लोग गंभीर घायल (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

रामनगर में तीन बाइकों की भीषण टक्कर, दो सिपाही समेत छह लोग गंभीर घायल (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Barabanki Incident: रविवार सुबह क्षेत्र में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब ग्राम दल सराय के पास तीन बाइकों की आमने-सामने और पीछे से हुई जोरदार टक्कर में दो पुलिसकर्मी, एक महिला समेत आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

कैसे हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, जनपद श्रावस्ती के लक्ष्मण नगर थाना सोनवा निवासी 20 वर्षीय मनीष मिश्रा पुत्र पप्पू मिश्रा रविवार सुबह अपनी बाइक से 25 वर्षीय अनीता पत्नी विपिन को बैठाकर लखनऊ की ओर जा रहे थे। सुबह करीब 9 बजे जब वे ग्राम दलसराय के समीप पहुंचे, तभी तेज रफ्तार के कारण बाइक का संतुलन बिगड़ गया।

अनियंत्रित बाइक ने आगे चल रहे दो श्रद्धालुओं की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस बाइक पर 23 वर्षीय अजीत पुत्र कमलेश और 20 वर्षीय सनी पुत्र रामबाबू सवार थे, जो थाना अचलगंज, उन्नाव क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

तीसरी बाइक भी हुई दुर्घटनाग्रस्त

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पहली दो बाइकों की टक्कर के तुरंत बाद मसौली की ओर से आ रही एक अन्य बाइक भी हादसे की चपेट में आ गई। इस बाइक पर सिपाही हरिवंश और शुभम यादव सवार थे। अचानक सामने हुए हादसे से बचने का मौका न मिलने के कारण उनकी बाइक भी दोनों बाइकों से भिड़ गई। तीनों बाइकों के आपस में टकराने से सड़क पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को संभाला। हादसे के बाद कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात भी प्रभावित रहा।

छह लोग गंभीर रूप से घायल

इस दुर्घटना में मनीष मिश्रा, अनीता, अजीत, सनी और दोनों सिपाही हरिवंश व शुभम यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। कई घायलों के सिर, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी।
कुछ ही देर में एंबुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर ले जाया गया।

प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों ने सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया। लेकिन हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि कुछ घायलों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। चिकित्सकों के अनुसार, तेज रफ्तार और अचानक हुई टक्कर के कारण कई लोगों को अंदरूनी चोटें भी आई हैं, जिनकी विस्तृत जांच की जा रही है।

तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह

स्थानीय लोगों और पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसे का मुख्य कारण तेज रफ्तार और बाइक का संतुलन बिगड़ना रहा। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग पर अक्सर वाहन तेज गति से चलते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मार्ग पर स्पीड ब्रेकर और चेतावनी संकेतक लगाए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घायलों के बयान दर्ज किए जाएंगे और दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाया जाएगा।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने का प्रतीत होता है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

क्षेत्र में मचा हड़कंप

रविवार सुबह हुए इस हादसे से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। कई लोगों ने घायलों की मदद कर मानवता का परिचय दिया। स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों ने एंबुलेंस आने तक घायलों को पानी पिलाया और प्राथमिक सहायता दी।

सड़क सुरक्षा पर उठे सवाल

लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं ने एक बार फिर यातायात नियमों के पालन और सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना, निर्धारित गति सीमा का पालन करना और सड़क पर सतर्क रहना बेहद जरूरी है। प्रशासन द्वारा समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन तेज रफ्तार और लापरवाही अब भी हादसों का बड़ा कारण बनी हुई है।

ये भी पढ़ें

महाशिवरात्रि 2026: ट्रैफिक डायवर्जन, मंदिरों की ओर कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंध लागू
लखनऊ
कई प्रमुख मार्गों पर रहेगा डायवर्जन, श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident

bike-car accident

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Feb 2026 02:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Barabanki / बाराबंकी हादसा: रामनगर में तीन बाइकों की जोरदार भिड़ंत, दो सिपाही सहित छह घायल

बड़ी खबरें

View All

बाराबंकी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

महिला को धमकी देने के आरोप में सपा प्रवक्ता गिरफ्तार, FIR के बाद दो दिन से थे गायब; पत्नी ने कराई थी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज

सपा प्रवक्ता मनोज यादव फोटो सोर्स @manoj_yadav X Account
बाराबंकी

Mukhtar Ansari shooter Murder: मुख्तार अंसारी के शूटर शोएब की हत्या, हमलावरों ने बरसाईं गोलियां

मुख्तार अंसारी के करीबी शूटर शोएब किदवई की हाईवे पर हत्या
बाराबंकी

लापता नहीं गिरफ्तार हुए हैं सपा प्रवक्ता, जानें पुलिस ने क्यों लिया एक्शन

बाराबंकी

बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर ने योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हुमायूं कबीर फोटो सोर्स ANI
बाराबंकी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बोले- बाबरी ढांचा कयामत के दिन तक नहीं बनेगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब Yogi Adityanath
बाराबंकी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.