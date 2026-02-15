बाराबंकी हादसा: रामनगर में तीन बाइकों की जोरदार भिड़ंत, दो सिपाही सहित छह घायल

रामनगर में तीन बाइकों की भीषण टक्कर, दो सिपाही समेत छह लोग गंभीर घायल (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
Barabanki Incident: रविवार सुबह क्षेत्र में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब ग्राम दल सराय के पास तीन बाइकों की आमने-सामने और पीछे से हुई जोरदार टक्कर में दो पुलिसकर्मी, एक महिला समेत आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
जानकारी के अनुसार, जनपद श्रावस्ती के लक्ष्मण नगर थाना सोनवा निवासी 20 वर्षीय मनीष मिश्रा पुत्र पप्पू मिश्रा रविवार सुबह अपनी बाइक से 25 वर्षीय अनीता पत्नी विपिन को बैठाकर लखनऊ की ओर जा रहे थे। सुबह करीब 9 बजे जब वे ग्राम दलसराय के समीप पहुंचे, तभी तेज रफ्तार के कारण बाइक का संतुलन बिगड़ गया।
अनियंत्रित बाइक ने आगे चल रहे दो श्रद्धालुओं की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस बाइक पर 23 वर्षीय अजीत पुत्र कमलेश और 20 वर्षीय सनी पुत्र रामबाबू सवार थे, जो थाना अचलगंज, उन्नाव क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पहली दो बाइकों की टक्कर के तुरंत बाद मसौली की ओर से आ रही एक अन्य बाइक भी हादसे की चपेट में आ गई। इस बाइक पर सिपाही हरिवंश और शुभम यादव सवार थे। अचानक सामने हुए हादसे से बचने का मौका न मिलने के कारण उनकी बाइक भी दोनों बाइकों से भिड़ गई। तीनों बाइकों के आपस में टकराने से सड़क पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को संभाला। हादसे के बाद कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात भी प्रभावित रहा।
इस दुर्घटना में मनीष मिश्रा, अनीता, अजीत, सनी और दोनों सिपाही हरिवंश व शुभम यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। कई घायलों के सिर, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी।
कुछ ही देर में एंबुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर ले जाया गया।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों ने सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया। लेकिन हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि कुछ घायलों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। चिकित्सकों के अनुसार, तेज रफ्तार और अचानक हुई टक्कर के कारण कई लोगों को अंदरूनी चोटें भी आई हैं, जिनकी विस्तृत जांच की जा रही है।
स्थानीय लोगों और पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसे का मुख्य कारण तेज रफ्तार और बाइक का संतुलन बिगड़ना रहा। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग पर अक्सर वाहन तेज गति से चलते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मार्ग पर स्पीड ब्रेकर और चेतावनी संकेतक लगाए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घायलों के बयान दर्ज किए जाएंगे और दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाया जाएगा।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने का प्रतीत होता है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
रविवार सुबह हुए इस हादसे से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। कई लोगों ने घायलों की मदद कर मानवता का परिचय दिया। स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों ने एंबुलेंस आने तक घायलों को पानी पिलाया और प्राथमिक सहायता दी।
लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं ने एक बार फिर यातायात नियमों के पालन और सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना, निर्धारित गति सीमा का पालन करना और सड़क पर सतर्क रहना बेहद जरूरी है। प्रशासन द्वारा समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन तेज रफ्तार और लापरवाही अब भी हादसों का बड़ा कारण बनी हुई है।
