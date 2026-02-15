बाराबंकी हादसा: रामनगर में तीन बाइकों की जोरदार भिड़ंत, दो सिपाही सहित छह घायल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पहली दो बाइकों की टक्कर के तुरंत बाद मसौली की ओर से आ रही एक अन्य बाइक भी हादसे की चपेट में आ गई। इस बाइक पर सिपाही हरिवंश और शुभम यादव सवार थे। अचानक सामने हुए हादसे से बचने का मौका न मिलने के कारण उनकी बाइक भी दोनों बाइकों से भिड़ गई। तीनों बाइकों के आपस में टकराने से सड़क पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को संभाला। हादसे के बाद कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात भी प्रभावित रहा।