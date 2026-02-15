Barabanki: महाशिवरात्रि पर लोधेश्वर महादेवा में उमड़ा जनसैलाब, लाखों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन और जलाभिषेक

महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मंदिर के कपाट निर्धारित समय से पहले खोल दिए गए, जिससे श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन मिल सके और भीड़ का दबाव कम रहे। मंदिर प्रशासन ने प्रवेश और निकास के अलग-अलग मार्ग बनाए थे। बैरिकेडिंग के जरिए कतार बद्ध तरीके से श्रद्धालुओं को गर्भगृह तक पहुंचाया गया। मंदिर परिसर में शिवलिंग का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और रुद्राभिषेक विधि-विधान से संपन्न हुआ। बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित कर भक्तों ने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। देर रात तक भजन-कीर्तन और मंत्रोच्चार का क्रम जारी रहा।