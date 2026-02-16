16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाराबंकी

सात फेरे होते ही खुला लड़के का राज, नेग लेने आए किन्नर ले गए दूल्हे को साथ, दूल्हन पक्ष हैरान

Barabanki News: यूपी के बाराबंकी में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां शादी के बाद दूल्हे का ऐसा राज खुला की सब हैरान रह गए।

2 min read
Google source verification

बाराबंकी

image

Anuj Singh

Feb 16, 2026

सात फेरे पूरे होते ही खुला दूल्हे का राज

सात फेरे पूरे होते ही खुला दूल्हे का राज

Barabanki News: यूपी के बाराबंकी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शादी के दौरान सात फेरे पूरे होने के बाद पता चला कि दूल्हा किन्नर (ट्रांसजेंडर) है। यह खुलासा किन्नर समुदाय के लोगों ने किया, जिससे पूरे गांव में हंगामा मच गया। बाराती डरकर भागने लगे और दुल्हन पक्ष ने दूल्हे को रोक लिया। आखिरकार पुलिस के आने पर पंचायत हुई और बारात बिना दुल्हन के लौट गई। कोठी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली लड़की की शादी 6 महीने पहले रामसनेहीघाट क्षेत्र के दिनौना के पूरे गनई गांव निवासी भाग्यचंद्र के बेटे रिशु (22 वर्ष) से तय हुई थी। शादी की तारीख 13 फरवरी रखी गई। शुक्रवार को बैंड-बाजे के साथ बारात गांव पहुंची। बाराती नाचते-गाते हुए गांव में दाखिल हुए। दुल्हन के परिवार और पूरे गांव ने बारात का जोरदार स्वागत किया। जयमाल हुई, उसके बाद खाना-पीना चला और बाराती जनवासे में चले गए। शाम को सात फेरे भी पूरे हो गए। सब कुछ सामान्य लग रहा था। विदाई की तैयारियां चल रही थीं।

किन्नरों का आना और बड़ा खुलासा

शनिवार सुबह करीब 4 बजे कादोपुर से किन्नरों की एक बधाई लेने पहुंची। जैसे ही उन्होंने दूल्हे को देखा, वे उसे पहचान गए। दूल्हे और उसके परिवार के चेहरे पीले पड़ गए। किन्नरों ने बताया कि यह व्यक्ति उनकी बिरादरी का है और पहले उनके साथ ही रहता-घूमता था। बात को दबाने के लिए दूल्हे पक्ष ने जल्दी से 23 हजार रुपये किन्नरों को थमा दिए और चुप रहने का इशारा किया। आमतौर पर नेग में 1100 या 2100 रुपये दिए जाते हैं, इतनी बड़ी रकम देख दुल्हन के परिजनों को शक हो गया।

शक और हंगामा

दुल्हन के चचेरे भाई ने बताया कि जब उन्होंने दूल्हे को चेक करने के लिए कमरे में ले जाने को कहा, तो वह इनकार करने लगा और गुस्सा दिखाने लगा। इसी बीच किन्नरों ने सबके सामने खुलासा कर दिया कि दूल्हा किन्नर है। खबर फैलते ही बारात में अफरा-तफरी मच गई। दूल्हे के परिजन और बाराती एक-एक करके चुपके से भागने लगे। जनवासे से आधे से ज्यादा लोग गायब हो गए। गुस्साए दुल्हन पक्ष ने दूल्हे को पकड़कर बंधक बना लिया। पुलिस को सूचना मिली तो वह मौके पर पहुंच गई। लेकिन लोकलाज और इज्जत के डर से दुल्हन के परिजनों ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया। पुलिस के सामने पंचायत हुई। दूल्हे पक्ष ने शादी में हुए खर्च के पैसे लौटाने की बात मानी। पैसे देने के बाद बची-खुची बारात बिना दुल्हन के लौट गई। दुल्हन की विदाई नहीं हुई।

पुलिस की जांच जारी

पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोठी थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की पूरी जानकारी ली जा रही है। दोनों पक्षों से बात की जा रही है। यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। लोग हैरान हैं कि कैसे इतनी बड़ी बात छिप गई और शादी तक पहुंच गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Feb 2026 08:23 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Barabanki / सात फेरे होते ही खुला लड़के का राज, नेग लेने आए किन्नर ले गए दूल्हे को साथ, दूल्हन पक्ष हैरान

बड़ी खबरें

View All

बाराबंकी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

महाशिवरात्रि पर लोधेश्वर महादेवा में उमड़ा जनसैलाब, लाखों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन और जलाभिषेक

महाशिवरात्रि 2026: बाराबंकी के लोधेश्वर महादेवा धाम में उमड़ी आस्था की भीड़, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
बाराबंकी

रामनगर में तीन बाइकों की भीषण टक्कर, दो सिपाही समेत छह लोग गंभीर घायल (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

रामनगर में तीन बाइकों की भीषण टक्कर, दो सिपाही समेत छह लोग गंभीर घायल (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
बाराबंकी

महिला को धमकी देने के आरोप में सपा प्रवक्ता गिरफ्तार, FIR के बाद दो दिन से थे गायब; पत्नी ने कराई थी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज

सपा प्रवक्ता मनोज यादव फोटो सोर्स @manoj_yadav X Account
बाराबंकी

Mukhtar Ansari shooter Murder: मुख्तार अंसारी के शूटर शोएब की हत्या, हमलावरों ने बरसाईं गोलियां

मुख्तार अंसारी के करीबी शूटर शोएब किदवई की हाईवे पर हत्या
बाराबंकी

लापता नहीं गिरफ्तार हुए हैं सपा प्रवक्ता, जानें पुलिस ने क्यों लिया एक्शन

बाराबंकी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.