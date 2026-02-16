सात फेरे होते ही खुला लड़के का राज, नेग लेने आए किन्नर ले गए दूल्हे को साथ, दूल्हन पक्ष हैरान

Barabanki News: यूपी के बाराबंकी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शादी के दौरान सात फेरे पूरे होने के बाद पता चला कि दूल्हा किन्नर (ट्रांसजेंडर) है। यह खुलासा किन्नर समुदाय के लोगों ने किया, जिससे पूरे गांव में हंगामा मच गया। बाराती डरकर भागने लगे और दुल्हन पक्ष ने दूल्हे को रोक लिया। आखिरकार पुलिस के आने पर पंचायत हुई और बारात बिना दुल्हन के लौट गई। कोठी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली लड़की की शादी 6 महीने पहले रामसनेहीघाट क्षेत्र के दिनौना के पूरे गनई गांव निवासी भाग्यचंद्र के बेटे रिशु (22 वर्ष) से तय हुई थी। शादी की तारीख 13 फरवरी रखी गई। शुक्रवार को बैंड-बाजे के साथ बारात गांव पहुंची। बाराती नाचते-गाते हुए गांव में दाखिल हुए। दुल्हन के परिवार और पूरे गांव ने बारात का जोरदार स्वागत किया। जयमाल हुई, उसके बाद खाना-पीना चला और बाराती जनवासे में चले गए। शाम को सात फेरे भी पूरे हो गए। सब कुछ सामान्य लग रहा था। विदाई की तैयारियां चल रही थीं।