सेल्फी लेने पर भड़क गया दूल्हा, जमकर चले लात घूसे और कुर्सियां, जीजा हुए घायल

इसी दौरान घराती और बराती में आपस में मारपीट होने लगी। दोनों पक्षों में जमकर लात-घूसे और कुर्सियां चली। इस दौरान दूल्हे के जीजा का सिर फट गया। बीच-बचाव में आई दूल्हे की दीदी को भी गंभीर चोटें आईं। पुलिस के पहुंचने पर हालात काबू में आए। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया। पुलिस की मौजूदगी में घायल लोगों को सीएचसी में भर्ती कराया गया।