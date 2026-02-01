जब ढाबे पर BJP विधायक ने पनीर खाने से किया मना बोले- नकली है…सदन में सपा विधायक ने सुनाया किस्सा

समरपाल सिंह ने कहा कि यदि बाजार में नकली डेयरी उत्पाद बिक रहे हैं तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह खाद्य सुरक्षा कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करे। उन्होंने सवाल किया कि क्या कीमतों के बढ़ने के डर से मिलावट पर कार्रवाई नहीं की जाएगी?