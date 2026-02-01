Kunda MLA Raghuraj Pratap Singh: बिजली विजिलेंस पर भड़के रघुराज प्रताप सिंह, बोले जनता त्रस्त, निगरानी के लिए अलग टीम बने

Kunda MLA Raghuraj Pratap Singh Targets Power Vigilance Raids: उत्तर प्रदेश विधानसभा में बिजली विभाग की विजिलेंस टीमों द्वारा की जा रही छापेमारी को लेकर जोरदार बहस छिड़ गई। कुंडा से विधायक Raghuraj Pratap Singh ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि पिछले तीन वर्षों में जनता विजिलेंस की कार्रवाई से बेहद त्रस्त है। उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि “इन विजिलेंस वालों के पीछे भी विजिलेंस की एक और टीम लगानी पड़ेगी, ताकि इनके काले कारनामों को पकड़ा जा सके।”