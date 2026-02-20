Holi News 2026: होली पर होगी एक्स्ट्रा कमाई! इन्हें मिलेंगे एकमुश्त 4500 रुपये; 28 फरवरी से शुरू हो रही खास योजना

निगम ने कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन राशि के अलग-अलग स्लैब तय किए हैं। जो ड्राइवर और कंडक्टर इस अवधि में लगातार 10 दिनों तक ड्यूटी करेंगे और रोजाना 300 किलोमीटर बस चलाएंगे, उन्हें ₹450 प्रतिदिन के हिसाब से एकमुश्त ₹4,500 की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। वहीं, कम से कम 9 दिन ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को ₹400 प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, अगर कोई कर्मचारी तय मानक से ज्यादा किलोमीटर बस चलाता है, तो उसे 55 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से अलग से मानदेय दिया जाएगा।