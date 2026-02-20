खुशखबरी: प्रयागराज में EV खरीदारों की बल्ले-बल्ले! खाते में आने लगी सब्सिडी, जानिए किस गाड़ी पर मिल रहा है कितना फायदा



प्रयागराज जिले में 700 से अधिक ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदार थे, जिनकी करीब 1.90 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि तकनीकी और प्रक्रियात्मक कारणों से रुकी हुई थी। दरअसल, बीते नवंबर माह में सब्सिडी प्रोसेसिंग के लिए एक नया डिजिटल सिस्टम लागू किया गया था। इस बदलाव के दौरान डीलर स्तर पर दस्तावेजों के अपलोड और सत्यापन में कुछ खामियां रह गई थीं। इसके चलते खरीदारों को बार-बार डीलरशिप और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) का चक्कर काटना पड़ रहा था।