क्रूरता की इंतहा! चिप्स का लालच देकर 3 साल की मासूम को कुएं में फेंका, सामने देखती रह गई बड़ी बहन

घटना सुरियावां थाना क्षेत्र के दानूपुर पूरबपट्टी गांव की है। मजदूर राजू बिंद और उनकी पत्नी रीमा देवी गुरुवार सुबह काम पर गए थे। घर पर उनकी छह साल की बेटी रागिनी और तीन साल की आंचल अकेली थीं। इस दौरान बच्चियों का चचेरा चाचा रंजीत उर्फ नन्हें वहां आया। उसने दोनों बच्चियों को चिप्स दिलाने के बहाने बाहर बुलाया। जब दोनों बाहर आईं, तो उसने छोटी बच्ची आंचल को गोद में उठा लिया और घर से करीब 100 मीटर दूर स्थित कुएं में फेंक दिया। इसके बाद वह मौके से भाग गया।