कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बीच जिले में यूपी बोर्ड परीक्षा का शुभारंभ, अधिकारी लेते रहे जायजा

पूरे प्रदेश में परीक्षा को नकलविहीन बनाने के लिए बड़े स्तर पर व्यवस्था की गई है। इसके तहत 26,420 अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसमें जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट और सचल दल शामिल हैं।नकल रोकने के लिए प्रदेश के 8033 परीक्षा केंद्रों के 1,22,753 कमरों में करीब 2.89 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा भी है। इन कैमरों की निगरानी प्रयागराज, लखनऊ और सभी जिलों के कंट्रोल रूम से की जा रही है। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने बताया कि इस बार 8033 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। बोर्ड का उद्देश्य है कि किसी भी हालत में नकल न हो और प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाएं न हों।