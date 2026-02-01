यूपी में मौसम का बड़ा अलर्ट, अगले 24 घंटे इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम में इस बदलाव का असर तापमान पर भी पड़ेगा। विभाग के अनुसार, अगले 2 से 3 दिनों में रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। यानी रातें पहले से थोड़ी गर्म महसूस होंगी। हालांकि, दिन के तापमान में ज्यादा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। फिलहाल फरवरी की तेज धूप के बीच अचानक आए इस बदलाव से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन मौसम का मिजाज बदलता रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी है।