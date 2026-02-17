मर्जी से शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी ने पीड़िता की कोई फोटो या वीडियो वायरल की थी। अदालत ने यह भी पाया कि दोनों के बीच वॉट्सऐप पर नियमित बातचीत होती थी। इससे यह संकेत मिलता है कि दोनों एक-दूसरे के संपर्क में थे और बातचीत सामान्य रूप से चल रही थी। ब्लैकमेल करने का आरोप भी साबित नहीं हो पाया। कोर्ट ने कहा कि केवल आरोप लगा देने से अपराध साबित नहीं होता, उसके लिए पुख्ता सबूत जरूरी होते हैं।