यूपी में मौसम का बड़ा उलटफेर! इन जिलों में 17 और 18 फरवरी को होगी ताबड़तोड़ बारिश

उत्तर प्रदेश में फरवरी की गुनगुनी धूप अब धीरे-धीरे तेज होने लगी है, लेकिन इसी बीच मौसम ने फिर करवट लेने की तैयारी कर ली है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले 48 घंटों में मौसम बदल सकता है। इसकी वजह से कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है।
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 17 और 18 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिलों में मौसम का असर ज्यादा देखने को मिलेगा। इस दौरान धूप कम रहेगी और आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कुछ जगहों पर हल्की फुहार भी पड़ सकती है।
इसके अलावा आने वाले 2 से 3 दिनों में तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। दिन का तापमान करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक ऊपर जा सकता है। यानी अब रात में ठंड का असर पहले की तुलना में कम महसूस होगा।
मौसम विभाग के अनुसार आगरा, मथुरा, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, इटावा, औरैया, फिरोजाबाद और हाथरस जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। मौसम में इस बदलाव से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन बादलों और बारिश की वजह से मौसम का मिजाज बदला-बदला नजर आएगा।
