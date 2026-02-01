यूपी में मौसम का बड़ा उलटफेर! इन जिलों में 17 और 18 फरवरी को होगी ताबड़तोड़ बारिश

उत्तर प्रदेश में फरवरी की गुनगुनी धूप अब धीरे-धीरे तेज होने लगी है, लेकिन इसी बीच मौसम ने फिर करवट लेने की तैयारी कर ली है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले 48 घंटों में मौसम बदल सकता है। इसकी वजह से कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है।