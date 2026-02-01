सगाई में मेहमान बनकर आए लोगों ने की लाखों की चोरी, 25 हजार की इनामी महिला गिरफ्तार

पूछताछ में बीना बाई ने कबूल किया कि सगाई समारोह के दौरान वह मेहमान बनकर कार्यक्रम में मौजूद थी और उसी ने जेवर और नकदी से भरे बैग की रेकी की थी। इसके बाद उसने गिरोह के अन्य सदस्यों को पूरी जानकारी दी, जिसके आधार पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि बदमाश वारदात के दिन कार से होटल पहुंचे थे। उन्होंने पहले से होटल में प्रवेश और बाहर निकलने का रास्ता तय कर रखा था। इतना ही नहीं, घटना को अंजाम देने के लिए उन्होंने सिविल लाइंस इलाके में किराये पर कमरा भी लिया था।