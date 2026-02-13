Prayagraj Crime News: शादी में भड़का सिपाही, दोस्तों संग मिलकर युवक को उतारा मौत के घाट

जानकारी के मुताबिक, हत्या करने का आरोप सुनील कनौजिया नामक एक सिपाही पर लगा है, जिसके ताऊ की बेटी की शादी थी। वहीं, मृतक का नाम राजेश निषाद बताया जा रहा है जिसका घटनास्थल के पास ही मकान है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की आधी रात कुछ बाराती गेस्ट हाउस के पास पहुंचे और वहां खाली पड़े राजेश के प्लाट में पेशाब करने लगे। यह बात राजेश को नागवार गुजरी और उसने बारातियों को वहां पेशाब करने से रोका। रोके जाने के बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होने लगी। जानकारी होने के बाद मुख्य आरोपी सुनील कनौजिया भी मौके पर पहुंचा और उसने लोहे के सरिया से राजेश पर वार कर दिया। राजेश लहूलुहान होकर गिर पड़ा। इसके बाद सुनील ने चीपड़ से भी उसपर कई बार किया।