10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

वॉलीबॉल खिलाड़ी का हॉस्टल में मिला शव, अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ले रहा था प्रशिक्षण

Volleyball Player Found Dead in Hostel : प्रयागराज के अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉलेज में वॉलीबॉल का प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ी का कमरे में शव मिला।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Avaneesh Kumar Mishra

Feb 10, 2026

प्रत्यूष का फाइल फोटो, PC- X

प्रयागराज : प्रयागराज के अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉलेज में वॉलीबॉल का प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ी का कमरे में शव मिला। 17 साल के प्रत्यूष का शव संदिग्ध हालत में कमरे में मिला। प्रत्यूष स्पोर्ट्स हॉस्टल कॉम्पलेक्स में रहता था। वह कमरे में अचेत अवस्था में मिला, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

प्रत्यूष के साथी खिलाड़ियों ने बताया कि वह खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया था। सुबह अंसेबली के टाइम जब प्रत्यूष कमरे से बाहर नहीं आया तो जूनियर खिलाड़ी उसे बुलाने के लिए पहुंचे। कमरे का दरवाजा बंद था। खटखटाने पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो साथी जूनियर खिलाड़ी ने कमरे के अंदर खिड़की से झांक कर देखा तो प्रत्यूष कमरे के अंदर बेहोशी की हालत में पड़ा था।

डॉक्टरों ने अस्पताल में घोषित किया मृत

साथी खिलाड़ी दरवाजा तोड़कर तुरंत प्रत्यूष को डॉक्टर के पास लेकर गए। लेकिन, अस्पताल में डॉक्टरों ने प्रत्यूष को मृत घोषित कर दिया।

हॉस्टल प्रशासन ने प्रत्यूष के पिता को मामले की जानकारी दे दी है। प्रत्यूष के पिता का नाम अवनी कुमार राय है। वह प्रयागराज के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके पहुंचने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

पुलिस पोस्टमार्टम का कर रही इंतजार

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कर्नलगंज के थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है।

चार साल से वॉलीबॉल की ट्रेनिंग ले रहा था प्रत्यूष

प्रत्यूष राय मूल रूप से गाजीपुर का रहने वाला था। साथी खिलाड़ियों ने बताया कि वह काफी प्रतिभाशाली था। प्रत्यूष नियमित ट्रेनिंग ले रहा था। वह बीते लगभग चार वर्षों से म्योहल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रह रहा था। ऋषभ… प्रत्यूष का रूम पार्टनर है जो कुछ दिनों से गांव गया हुआ था।

ये भी पढ़ें

सीतापुर में गरजे CM, बोले -‘बंट गए तो कटने के रास्ते खुल जाएंगे’, बांग्लादेश पर कह दी बड़ी बात
सीतापुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Feb 2026 03:25 pm

Published on:

10 Feb 2026 03:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / वॉलीबॉल खिलाड़ी का हॉस्टल में मिला शव, अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ले रहा था प्रशिक्षण

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: ASP अनुज चौधरी के खिलाफ FIR पर रोक

big order of allahabad high court stay on fir against asp anuj chaudhary know case update
प्रयागराज

SIR Update: SIR में लिंगानुपात ने चौंका दिया; पुरुष या महिला किस की घटी ज्यादा संख्या? देखें आंकड़े

sex ratio in sir is shocking in prayagraj which has declined more men or women see statistics
प्रयागराज

दूसरी शादी की खबर सुनते ही पहुंची पत्नी, पति ने गुस्से में खोया आपा, धारदार हथियार से किया हमला

पहली पत्नी के विरोध पर पति ने किया जानलेवा हमला
प्रयागराज

अजित पवार की अस्थियां लेकर नंगे पांव संगम पहुंचे बेटे जय पवार, चार्टर्ड विमान से बारामती से प्रयागराज आए

प्रयागराज

पति पर अवैध संबंध का आरोप लगाना मानसिक क्रूरता, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.