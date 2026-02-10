वॉलीबॉल खिलाड़ी का हॉस्टल में मिला शव, अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ले रहा था प्रशिक्षण

प्रत्यूष के साथी खिलाड़ियों ने बताया कि वह खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया था। सुबह अंसेबली के टाइम जब प्रत्यूष कमरे से बाहर नहीं आया तो जूनियर खिलाड़ी उसे बुलाने के लिए पहुंचे। कमरे का दरवाजा बंद था। खटखटाने पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो साथी जूनियर खिलाड़ी ने कमरे के अंदर खिड़की से झांक कर देखा तो प्रत्यूष कमरे के अंदर बेहोशी की हालत में पड़ा था।