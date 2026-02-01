9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीतापुर

सीतापुर में गरजे CM, बोले -‘बंट गए तो कटने के रास्ते खुल जाएंगे’, बांग्लादेश पर कह दी बड़ी बात

Yogi Adityanath Sitapur Speech : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को सीतापुर स्थित तपोधाम सतगुरु गिरधारी नाथ जी महाराज आश्रम में आयोजित मूर्ति स्थापना दिवस और भव्य भंडारा कार्यक्रम में शामिल हुए।

2 min read
Google source verification

सीतापुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Feb 09, 2026

सीएम योगी ने बांग्लादेश पर दिया बड़ा बयान, PC- Patrika

सीतापुर : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को सीतापुर स्थित तपोधाम सतगुरु गिरधारी नाथ जी महाराज आश्रम में आयोजित मूर्ति स्थापना दिवस और भव्य भंडारा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सनातन धर्म को भारत की आत्मा और राष्ट्र की मूल शक्ति बताया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक उदाहरणों के माध्यम से कहा कि दुनिया की कई सभ्यताएं समय के साथ समाप्त हो गईं, लेकिन सनातन संस्कृति आज भी अपनी गरिमा और मूल्यों के साथ जीवित है। भारत ने हमेशा ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ का संदेश दिया और शरण मांगने वाले हर व्यक्ति को अपनाया।

सीएम योगी ने कहा कि विदेशी आक्रांताओं ने भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और आश्रम आधारित सामाजिक व्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई। उन्होंने कहा कि मुगल और अंग्रेज शासकों ने भारत के हस्तशिल्प, किसानों और व्यापार को तबाह कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप आजादी के समय भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी घटकर मात्र 2 प्रतिशत रह गई थी।

उन्होंने कहा, 'कुछ लोगों ने उंगली पकड़कर गला दबाने का काम किया। भारत की सहिष्णुता और उदारता का दुरुपयोग किया गया।' मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में भारत ने अपनी खोई हुई आर्थिक और वैश्विक प्रतिष्ठा को फिर से हासिल किया है और आज देश एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति बन चुका है।

बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं, विशेषकर दलित हिंदुओं की हत्या और उनके घर जलाए जाने की घटनाओं पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पीड़ित हिंदू होते हैं, तब मानवाधिकार संगठन और बड़े नेता चुप क्यों रहते हैं।

सीएम योगी ने कहा, 'केवल कुछ हिंदू संगठन और धर्माचार्य ही इन मुद्दों पर आवाज उठा रहे हैं। अगर सनातन कमजोर हुआ, तो देश का अस्तित्व भी संकट में पड़ जाएगा।'

समाज बांटने वालों से रहे सतर्क

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर समाज को बांटने वाले तत्वों से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि दुश्मन देश की ओर बुरी नजर लगाए बैठे हैं और यदि समाज बंटा, तो नुकसान तय है।

उन्होंने ‘एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे’ का संदेश देते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति की पहचान ‘समदृष्टि’ है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि हमारी परंपरा में पहला ग्रास गाय और अंतिम ग्रास कुत्ते को दिया जाता है। यही समत्व योग और सनातन संस्कृति का मूल भाव है।

ये भी पढ़ें

कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, रेप पीड़िता के पिता की मौत मामले में जमानत नहीं
उन्नाव
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Feb 2026 07:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sitapur / सीतापुर में गरजे CM, बोले -‘बंट गए तो कटने के रास्ते खुल जाएंगे’, बांग्लादेश पर कह दी बड़ी बात

बड़ी खबरें

View All

सीतापुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Sitapur News: तीसरी शादी करने जा रहा था पति, ऐन मौके पर मंडप में पहुंची दूसरी पत्नी; फिर जो हुआ…

तीसरी शादी करने जा रहा था पति, ऐन मौके पर मंडप में पहुंची दूसरी पत्नी
सीतापुर

मौसम सुधरते ही स्कूल टाइम बदला, अब सुबह 9 बजे से खुलेंगे सभी विद्यालय

स्कूल टाइम में बदलाव: ठंड कम होने पर जारी हुआ नया आदेश (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
सीतापुर

सीतापुर में दर्दनाक हादसा, बाइक की टंकी में विस्फोट…जिंदा जला युवक, दूसरे युवक की हालत गंभीर

Up news, Sitapur
सीतापुर

यूपी में सर्दी का सितम जारी, 17 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी, फसलों को भारी नुकसान की आशंका

यूपी में सर्दी का कहर जारी (फोटो सोर्स : Patrika)
सीतापुर

सीतापुर में सपा को बड़ा झटका, 20 साल पुराना कार्यालय खाली करने का नोटिस, सिर्फ 100 रुपए था किराया

सीतापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.