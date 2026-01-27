School Time Changes: मौसम सुधरते ही स्कूल टाइम बदला, अब सुबह 9 बजे से खुलेंगे सभी विद्यालय

School Time Changes Sitapur School: जिले में मौसम की स्थिति में सुधार के बाद स्कूलों के समय में फिर बदलाव कर दिया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) सीतापुर अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार अब जनपद के सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त विद्यालय सुबह 9:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक संचालित होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। यह निर्णय अत्यधिक ठंड और घने कोहरे की स्थिति में पहले किए गए अस्थायी बदलाव की समीक्षा के बाद लिया गया है। पूर्व में बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों का समय सुबह 10:00 बजे से निर्धारित किया गया था।

