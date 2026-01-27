School Time Changes: मौसम सुधरते ही स्कूल टाइम बदला, अब सुबह 9 बजे से खुलेंगे सभी विद्यालय

स्कूल टाइम में बदलाव: ठंड कम होने पर जारी हुआ नया आदेश (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
School Time Changes Sitapur School: जिले में मौसम की स्थिति में सुधार के बाद स्कूलों के समय में फिर बदलाव कर दिया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) सीतापुर अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार अब जनपद के सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त विद्यालय सुबह 9:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक संचालित होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। यह निर्णय अत्यधिक ठंड और घने कोहरे की स्थिति में पहले किए गए अस्थायी बदलाव की समीक्षा के बाद लिया गया है। पूर्व में बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों का समय सुबह 10:00 बजे से निर्धारित किया गया था।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी पत्रांक बेसिक/24340-41/2025-26 दिनांक 16 जनवरी 2026 के तहत जनपद में पड़ रही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक के विद्यालयों के समय में बदलाव किया गया था। उस आदेश के अनुसार विद्यालयों का संचालन प्रातः 10:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक किया जा रहा था। इस व्यवस्था का उद्देश्य छोटे बच्चों को ठंड और कोहरे के दुष्प्रभाव से बचाना था, क्योंकि सुबह के समय दृश्यता कम होने और तापमान गिरने से दुर्घटनाओं और स्वास्थ्य समस्याओं की आशंका रहती है।
जारी नवीन आदेश, पत्रांक बेसिक/25035/2025-26 दिनांक 26 जनवरी 2026, में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में अत्यधिक ठंड और घना कोहरा नहीं रह गया है। मौसम में सुधार को देखते हुए विद्यालयों का संचालन समय अब पुनः पूर्ववत कर दिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि “वर्तमान में अत्यधिक ठंड / घना कोहरा न होने के कारण समस्त विद्यालयों के संचालन का समय पूर्व की भांति प्रातः 9:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक निर्धारित किया जाता है।” इसका मतलब है कि अब विद्यार्थियों को एक घंटा पहले विद्यालय पहुँचना होगा और नियमित दिनचर्या बहाल हो जाएगी।
यह आदेश जनपद सीतापुर के अंतर्गत आने वाले निम्न सभी विद्यालयों पर लागू होगा-
बीएसए द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ), प्रधानाध्यापकों और विद्यालय प्रबंधकों को निर्देश भेजे गए हैं। जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी विद्यालय द्वारा निर्धारित समय का पालन नहीं किया जाता है, तो उसके विरुद्ध आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।
यह आदेश डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जारी किया गया है। दस्तावेज पर “Digitally signed by AKHILESH PRATAP SINGH” अंकित है, जिससे इसकी आधिकारिक वैधता सुनिश्चित होती है। यह दर्शाता है कि आदेश विधिवत सरकारी प्रक्रिया के तहत जारी हुआ है।
कार्यालय आदेश की प्रतिलिपि विभिन्न प्रशासनिक और शैक्षणिक अधिकारियों को भेजी गई है, जिनमें शामिल हैं-
अभिभावकों को अब बच्चों की दिनचर्या में बदलाव करना होगा। सुबह की तैयारी, वाहन व्यवस्था और स्कूल पहुँचने का समय पुनः पहले जैसा हो जाएगा। कुछ अभिभावकों ने राहत जताई है कि ठंड कम होने से बच्चों के लिए सुबह स्कूल जाना अब सुरक्षित है, जबकि कुछ ने सुझाव दिया है कि मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए।
प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि यदि मौसम में फिर से अचानक गिरावट होती है या घना कोहरा लौटता है, तो विद्यालय समय में पुनः बदलाव किया जा सकता है। फिलहाल मौसम सामान्य होने के कारण यह निर्णय लिया गया है।
सीतापुर
उत्तर प्रदेश
