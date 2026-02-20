Sitapur: इश्क की जुदाई या कानून का डर, जेल गेट पर युवक ने बहा दिया अपना ही खून

घटना के बाद पुलिस विभाग में हलचल मच गई है। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आरोपी के पास ब्लेड कैसे पहुंचा? पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद उसने अपने पास धारदार वस्तु कैसे छिपा ली। वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। प्रारंभिक जांच में यह देखा जा रहा है कि तलाशी प्रक्रिया में कहीं कोई चूक तो नहीं हुई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।