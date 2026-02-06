Sitapur News: तीसरी शादी करने जा रहा था पति, ऐन मौके पर मंडप में पहुंची दूसरी पत्नी; फिर जो हुआ…

हंगामे के दौरान पता चला कि युवक की पहली शादी काफी समय पहले ही हो गई थी और पहली पत्नी से उसका कानूनी रूप से तलाक हो चुका है। महिला ने बताया कि इसके बाद उसने 2018 में दूसरी शादी की और शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल पक्ष वाले 4 लाख रूपए दहेज की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उन लोगों ने दूसरी पत्नी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरु कर दिया। इन सबसे परेशान होकर शादी के मात्र 10 दिन बाद ही दूसरी पत्नी को अपने मायके जाना पड़ा था। महिला ने युवक के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का आरोप भी लगाया और मामला कोर्ट में चल रहा है। इसी बीच युवक ने दूसरी पत्नी को अंधेरे में रखकर गुपचुप तरीके से तीसरी शादी तय कर ली।