सीतापुर में दर्दनाक हादसा, दुर्घटना के बाद बाइक की टंकी में विस्फोट…जिंदा जला युवक, दूसरे युवक की हालत गंभीर

सीतापुर के रामकोट थानाक्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया, यहां बाइक सवार दो युवकों को अज्ञात वाहन द्वारा भीषण टक्कर मारा गया, बाइक सवारों के सड़क पर गिरते ही टंकी में ब्लास्ट हो गया। इसके बाद बाइक से आग की लपटें उठने लगी, जिसमें फंस कर बाइक चालक गौरव तिवारी जिंदा जल गया, उसका दोस्त सियाराम गंभीर रूप से झुलस गया जिसे गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है।