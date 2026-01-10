Cold Wave UP: यूपी में सर्दी का सितम जारी, 17 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी, फसलों को भारी नुकसान की आशंका

Cold Wave Intensifies in UP: उत्तर प्रदेश में सर्दी का प्रकोप लगातार जारी है। बीते कुछ दिनों से प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर और गलन ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। शुक्रवार को कुछ जिलों में धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन ठंड की तीव्रता में कोई खास कमी नहीं आई। गलन भरी सर्द हवाओं ने अब भी लोगों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर रखा है। इसी बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर चेतावनी जारी करते हुए प्रदेश के 17 जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज और बिगड़ सकता है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। इसका सीधा असर आम जनजीवन के साथ-साथ किसानों पर भी पड़ने की आशंका है।