10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

सीतापुर

Cold Wave UP: यूपी में सर्दी का सितम जारी, 17 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी, फसलों को भारी नुकसान की आशंका

Cold Wave: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और गलन का प्रकोप लगातार जारी है। कुछ जिलों में धूप निकलने के बावजूद ठिठुरन कम नहीं हुई है। मौसम विभाग ने अब 17 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है, जिससे सर्दी और बढ़ने के साथ किसानों की चिंता भी गहरा गई है।

3 min read
Google source verification

सीतापुर

image

Ritesh Singh

Jan 10, 2026

यूपी में सर्दी का कहर जारी (फोटो सोर्स : Patrika)

यूपी में सर्दी का कहर जारी (फोटो सोर्स : Patrika)

Cold Wave Intensifies in UP: उत्तर प्रदेश में सर्दी का प्रकोप लगातार जारी है। बीते कुछ दिनों से प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर और गलन ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। शुक्रवार को कुछ जिलों में धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन ठंड की तीव्रता में कोई खास कमी नहीं आई। गलन भरी सर्द हवाओं ने अब भी लोगों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर रखा है। इसी बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर चेतावनी जारी करते हुए प्रदेश के 17 जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज और बिगड़ सकता है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। इसका सीधा असर आम जनजीवन के साथ-साथ किसानों पर भी पड़ने की आशंका है।

कहां-कहां गिर सकते हैं ओले

मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार, प्रदेश के पश्चिमी और मध्य हिस्सों के कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। इससे तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने जिन जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी दी है, उनके नाम सार्वजनिक किए गए हैं और संबंधित प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इन जिलों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

ठंड और गलन से जनजीवन अस्त-व्यस्त

प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में सर्दी का असर साफ दिखाई दे रहा है। सुबह और देर रात घना कोहरा छाए रहने से दृश्यता काफी कम हो जाती है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। कई स्थानों पर ट्रेनों और बसों के संचालन में देरी देखी गई है।

  • ठंड के कारण-
  • सुबह के समय बाजार देर से खुल रहे हैं
  • स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी हो रही है
  • दिहाड़ी मजदूरों और रिक्शा चालकों की आय पर असर पड़ा है
  • विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य पर ठंड का सबसे अधिक असर देखने को मिल रहा है।

तापमान में लगातार गिरावट

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है। रात के समय तापमान गिरकर 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, जबकि कुछ इलाकों में इससे भी कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। दिन में धूप निकलने के बावजूद ठंडी हवाओं के कारण लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ओलावृष्टि और बारिश के बाद तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है।

किसानों की बढ़ी चिंता

ओलावृष्टि की चेतावनी ने प्रदेश के किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इस समय खेतों में

  • गेहूं
  • सरसों
  • आलू
  • चना
  • मटर

जैसी फसलें खड़ी हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यदि तेज ओलावृष्टि होती है, तो इन फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। किसानों का कहना है कि पहले ही ठंड और कोहरे की वजह से फसलों की वृद्धि प्रभावित हो रही है और अब ओलावृष्टि की संभावना ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।

मौसम विभाग की एडवाइजरी

मौसम विभाग ने सर्दी और संभावित ओलावृष्टि को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। इसमें आम जनता और किसानों दोनों के लिए विशेष सुझाव दिए गए हैं।

आम लोगों के लिए सलाह

  • अत्यधिक ठंड में बाहर निकलने से बचें
  • गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें
  • बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखें
  • सुबह और देर रात यात्रा करते समय सतर्क रहें

किसानों के लिए सलाह

  • फसलों को ओलों से बचाने के लिए आवश्यक उपाय करें
  • खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें
  • मौसम साफ होने पर ही सिंचाई और अन्य कृषि कार्य करें
  • किसी भी नुकसान की स्थिति में कृषि विभाग को सूचित करें

ये भी पढ़ें

Cold Wave Alert: यूपी में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, प्रयागराज-वाराणसी समेत कई जिलों में टूटे जनवरी के रिकॉर्ड
लखनऊ
पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से यूपी में भीषण ठंड और कोहरे का कहर, 11 जनवरी तक मौसम में क्रमिक सुधार के संकेत (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

प्रशासन अलर्ट मोड पर

मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है। आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। नगर निकायों को रैन बसेरों की व्यवस्था सुनिश्चित करने और जरूरतमंदों को कंबल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को भी ठंड से जुड़ी बीमारियों पर नजर रखने और अस्पतालों में जरूरी इंतजाम करने को कहा गया है।

मौसम में कब आएगा बदलाव

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में सर्दी का असर बना रह सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के बाद ही मौसम में सुधार की संभावना है। तब तक लोगों को ठंड और गलन से राहत मिलने की उम्मीद कम है।

आम लोगों की बढ़ी मुश्किलें

ठंड के कारण गरीब और बेसहारा लोगों की परेशानी सबसे ज्यादा बढ़ गई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सड़क किनारे रहने वाले लोग ठिठुरते नजर आ रहे हैं। कई सामाजिक संगठनों और प्रशासन द्वारा अलाव और कंबल वितरण की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन जरूरत अभी भी अधिक बताई जा रही है।

संबंधित खबरें

सीतापुर में सपा को बड़ा झटका, 20 साल पुराना कार्यालय खाली करने का नोटिस, सिर्फ 100 रुपए था किराया

Sitapur suicide case, sitapur suicide news, sitapur suicide news today, sitapur suicide, suicide in sitapur, couple suicide sydney, couple suicide news, couple suicide,

एक ही चिता पर हुआ नवविवाहित जोड़े का अंतिम संस्कार, शादी के 22 दिन बाद फंदे से झूलते मिले थे दोनों

sitapur love marriage couple dead mahamai temple 22 days after wedding

22 दिन की मोहब्बत का खौफनाक अंजाम: जिस मंदिर में रचाया प्रेम-विवाह, वहीं पेड़ से लटकी मिलीं लाशें

22 दिन पहले जिस पेड़ के नीचे की थी शादी उसी से लटकते मिले पति-पत्नी के शव

पुरानी रंजिश ने ली बाप-बेटे की जान… सीतापुर में सनसनीखेज डबल मर्डर, हमलावरों की तलाश तेज

सब्जी खरीदने के लिए लोको पायलट ने रोकी ट्रेन! रेलवे क्रॉसिंग पर मचा हड़कंप;VIDEO

पीएम कुसुम योजना के तहत अनुदान पर लेना चाहते हैं सोलर पंप तो आपके लिए जरूरी है यह खबर

नया आधार बनवाने से लेकर आधार अपडेट और प्रमाणीकरण की सुविधा होगी (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Aadhaar Service: अब गांव में बनेगा आधार, योगी सरकार ने 1000 ग्राम पंचायतों में सेवा केंद्र शुरू किए

kanpur gangrape case daroga posco lapse

कानपुर गैंगरेप केस में आरोपी दरोगा होने के चलते हल्की धाराएं, कोर्ट की फटकार के बाद ACP लाइन हाजिर, चौकी इंचार्ज निलंबित

ये भी पढ़ें

केजीएमयू धर्मांतरण केस में बड़ी गिरफ्तारी, 50 हजार का इनामी आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक दबोचा गया
लखनऊ
KGMU धर्मांतरण प्रकरण में बड़ी कार्रवाई: 50 हजार के इनामी आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार (Source: Police Media Cell)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

cm yogi

up weather

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Jan 2026 03:45 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sitapur / Cold Wave UP: यूपी में सर्दी का सितम जारी, 17 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी, फसलों को भारी नुकसान की आशंका

बड़ी खबरें

View All

सीतापुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

सीतापुर में सपा को बड़ा झटका, 20 साल पुराना कार्यालय खाली करने का नोटिस, सिर्फ 100 रुपए था किराया

सीतापुर

एक ही चिता पर हुआ नवविवाहित जोड़े का अंतिम संस्कार, शादी के 22 दिन बाद फंदे से झूलते मिले थे दोनों

Sitapur suicide case, sitapur suicide news, sitapur suicide news today, sitapur suicide, suicide in sitapur, couple suicide sydney, couple suicide news, couple suicide,
सीतापुर

22 दिन की मोहब्बत का खौफनाक अंजाम: जिस मंदिर में रचाया प्रेम-विवाह, वहीं पेड़ से लटकी मिलीं लाशें

sitapur love marriage couple dead mahamai temple 22 days after wedding
सीतापुर

22 दिन पहले जिस पेड़ के नीचे की थी शादी उसी से लटकते मिले पति-पत्नी के शव

सीतापुर

पुरानी रंजिश ने ली बाप-बेटे की जान… सीतापुर में सनसनीखेज डबल मर्डर, हमलावरों की तलाश तेज

सीतापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.