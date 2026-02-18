महिला मित्र के साथ रंगरेलियां मना रहे थे मास्टर साहब, पत्नी ने पकड़कर बीच सड़क पर की धुनाई

शिक्षक की पत्नी मीनू नागर ने बताया कि पहले पति ने शिक्षिका को उसकी सहेली बनवा दिया। उसके बाद वह उनके घर आने-जाने लगी। धीरे-धीरे घर की पार्टियों में आना जाना होने लगा। मीनू ने बताया कि एक दिन उसने शिक्षिका और अपने पति को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। इसके बाद दोनों में जमकर लड़ाई हुई। शिक्षक पति ने मीनू के साथ मारपीट भी की। मीनू ने बताया कि इसकी शिकायत मैंने पुलिस को भी की। लेकिन, हमें समझा बुझाकर भेज दिया गया। पति के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया।