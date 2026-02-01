SIR की चल रही थी मीटिंग…माहौल गर्माया, आपस में लड़ गईं दो महिला BLO, बाल खींचकर धक्का-मुक्की

मामले में एक पक्ष, दलित महिला बीएलओ सुमन देवी, ने दूसरी कर्मचारी नीलम सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्हें नोटिस वितरण के लिए बुलाया गया था। आरोप है कि जब उन्हें अपेक्षा से अधिक नोटिस दिए गए तो इसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। सुमन देवी का दावा है कि बहस के दौरान उनके साथ जातिसूचक टिप्पणी की गई और उन्हें अपमानित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि विवाद बढ़ने पर नीलम सिंह ने उनके बाल पकड़कर उन्हें जमीन पर गिरा दिया और घसीटा।