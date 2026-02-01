SIR की चल रही थी मीटिंग…माहौल गर्माया, आपस में लड़ गईं दो महिला BLO, बाल खींचकर धक्का-मुक्की

मीटिंग के दौरान स्कूल ही में भिड़ी दो BLO, PC- Video Grab
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। भृगु आश्रम स्थित एक कंपोजिट स्कूल में सरकारी बैठक के दौरान दो महिला कर्मचारी आपस में उलझ पड़ीं। बताया जा रहा है कि स्कूल में SIR से जुड़ी एक अहम बैठक चल रही थी, लेकिन कुछ ही देर में माहौल इतना गरमा गया कि मीटिंग विवाद और फिर हाथापाई में बदल गई।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दो महिला बीएलओ एक-दूसरे के बाल पकड़कर खींचती और धक्का-मुक्की करती नजर आ रही हैं। मौके पर मौजूद लोग बीच-बचाव की कोशिश करते दिखे, लेकिन काफी देर तक दोनों के बीच मारपीट और कहासुनी चलती रही।
मामले में एक पक्ष, दलित महिला बीएलओ सुमन देवी, ने दूसरी कर्मचारी नीलम सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्हें नोटिस वितरण के लिए बुलाया गया था। आरोप है कि जब उन्हें अपेक्षा से अधिक नोटिस दिए गए तो इसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। सुमन देवी का दावा है कि बहस के दौरान उनके साथ जातिसूचक टिप्पणी की गई और उन्हें अपमानित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि विवाद बढ़ने पर नीलम सिंह ने उनके बाल पकड़कर उन्हें जमीन पर गिरा दिया और घसीटा।
सुमन देवी ने यह भी कहा कि उन्होंने घटना की शिकायत पुलिस में की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उनका आरोप है कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही।
सरकारी ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों के बीच मारपीट और कथित जातिगत टिप्पणी जैसे आरोपों पर प्रशासन क्या रुख अपनाएगा? क्या निष्पक्ष जांच होगी या मामला शांत कर दिया जाएगा? फिलहाल पूरे घटनाक्रम को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज है।
