Ballia News: 6 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद की थी हत्या, अब कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

पुलिस ने सबूत जुटाकर चार्जशीट दाखिल की, जिसके बाद मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। लंबी कार्यवाही के बाद विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रथमकांत की अदालत ने दोनों आरोपियों—बिहार के गोपालगंज जिले के निवासी परदेसी बिंद और उनकी पत्नी किरण देवी—को दोषी करार दिया।अदालत ने पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न चुकाने पर एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।लोक अभियोजन पक्ष के अनुसार, पति पर बलात्कार और हत्या का आरोप सिद्ध हुआ, जबकि पत्नी को हत्या में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया गया। यह फैसला चार साल बाद आया है, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।