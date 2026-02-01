पत्नी के कहने पर सगे चाचा ने 9 साल के मासूम भतीजे को ईट से कूचकर मार डाला… शव नदी में फेंका, खुद जाकर गुमशुदगी दर्ज कराई

जांच में जो सच सामने आया, उसने हर किसी को सन्न कर दिया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। एक वीडियो में अभिषेक अपने चाचा गणेश के साथ जाता दिखा। इसी सुराग के आधार पर पुलिस ने चाचा और उसकी पत्नी अमृता को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों टूट गए। उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक, अमृता को निःसंतान होने को लेकर जेठानी के ताने लंबे समय से चुभ रहे थे। यही कसक धीरे-धीरे नफरत में बदल गई। उसने पति से कहा कि जो दर्द उसे दिया गया। वही दर्द दूसरी को भी महसूस कराया जाए। इसी सोच ने एक मासूम की हत्या की साजिश को जन्म दिया। 23 जनवरी को योजना बनी, 24 को कोशिश नाकाम रही और 25 जनवरी को अभिषेक को मौत के घाट उतार दिया गया।