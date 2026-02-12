‘आज तक ना तो मुझे पति का प्यार मिला और ना ही…’, फूट-फूटकर रो पड़ीं भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति

ज्योति के वकील ने बताया कि ज्योति सिंह ने अदालत में जज से साफ शब्दों में कहा कि वह अपने पति के साथ ही रहना चाहती हैं। वकील के अनुसार, कोर्ट में ज्योति सिंह ने भावुक होते हुए कहा कि हर सुनवाई पर उन्हें सिर्फ अगली तारीख ही मिलती है। एक महिला होने के नाते वह हर तारीख पर खुद कोर्ट में उपस्थित रहती हैं, लेकिन उनके पति ना तो कोई ठोस फैसला ले पा रहे हैं और ना ही समय पर अदालत पहुंच रहे हैं।