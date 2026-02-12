‘वंदे मातरम मुसलमान नहीं पढ़ सकता है, हमारे बच्चे खामोश रहेंगे’, ये क्या बोल गए समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता?

बता दें कि 'वंदे मातरम' को लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, वंदे मातरम गीत का गायन 3 मिनट 10 सेकंड तक होगा। जब इस पर सपा नेता एसटी हसन से जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि हम नहीं पढ़ सकते, मुसलमान नहीं पढ़ सकता। हमारे बच्चे खामोश रहेंगे। यह भी तो एक तरह की बेइज्जती है। राष्ट्रगान की बात हो तो हम खड़े होकर गाते हैं। लेकिन अब ‘वंदे मातरम’ को लेकर जबरदस्ती की जा रही है। कल को किसी और मुद्दे पर भी जबरदस्ती की जाएगी।