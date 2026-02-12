12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

समाजवादी पार्टी के विधायक का OBC प्रमाण पत्र निरस्त, आदेश के बाद क्या बोले MLA

SP MLA OBC Certificate Cancelled: समाजवादी पार्टी के विधायक का OBC प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है। जानिए आदेश के बाद उन्होंने क्या कहा?

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Harshul Mehra

Feb 12, 2026

samajwadi party mla faheem irfan obc certificate cancelled what did MLA say after order bilari moradabd

समाजवादी पार्टी के विधायक का OBC प्रमाण पत्र निरस्त।

SP MLA OBC Certificate Cancelled: बिलारी से समाजवादी पार्टी विधायक मो. फहीम इरफान और उनके कई परिजन के अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के जाति प्रमाण पत्र निरस्त हो गए हैं। जनपद स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के अनुसार इन सभी का OBC की झोजा जाति में स्पष्ट वर्गीकरण नहीं मिला। इसके बाद संबंधित जाति का लाभ देने को अनुचित बताते हुए प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए गए।

UP News in Hindi: क्या बोले विधायक?

आदेश पर विधायक फहीम ने कहा, ''मैं विधानसभा सत्र के कारण लखनऊ में हूं। ऐसा कोई आदेश नहीं मिला। वालिद साहब के समय से यह प्रमाण पत्र बनता चला आ रहा है। आज तक इस प्रमाण पत्र का कहीं उपयोग नहीं किया। विधायकी भी सामान्य सीट से जीतता आ रहा हूं। लौटकर आदेश के संबंध में जानकारी कर DM से मिलूंगा।''

Uttar Pradesh News in Hindi: 2021 में इब्राहिमपुर के हारून जफर ने की शिकायत

दरअसल, जटपुरा निवासी सनी लाठर ने विधायक के अधिवक्ता चाचा उस्मान, उनकी बेटी फरहीन और समरीन के जाति प्रमाण पत्र को लेकर 2017 में शिकायत की। शिकायत में उसने बताया कि संबंधित लोग सामान्य वर्ग से आते हैं। बावजूद इसके उन्होंने गलत तरीके से अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र बनवा लिए। तीनों के प्रमाण-पत्र 2020 में जांच के बाद निरस्त हुए। बिलारी थाने में उस्मान के खिलाफ FIR लिखी गई। इसी आधार पर 2021 में इब्राहिमपुर के हारून जफर और अन्य ने विधायक के खिलाफ शिकायत की।

इसी बीच उस्मान ने आदेश के खिलाफ मंडलायुक्त के यहां रिवीजन डाल दिया गया। जिसके बाद दोनों मामले जनपद स्तरीय जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति के पास पहुंचे। DM की अध्यक्षता वाले समिति में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, SDM और ADM सदस्य होते हैं। सुनवाई के बाद 6 फरवरी को प्रकरण में आदेश जारी किया गया। उस्मान ने कहा कि 1911 से 2018 तक के झोजा जाति होने से संबंधित पुश्तैनी दस्तावेज साक्ष्य जनपद स्तरीय समिति को दिए थे। उन्हें नजरअंदाज कर अगर कोई आदेश हुआ तो मंडलीय अपीलीय फोरम के समक्ष कानूनी प्रविधान के तहत दोबारा अपील की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Aligarh: दामाद संग भागने वाली सास अब बहनोई के साथ हुई फरार! जाते-जाते ये क्या कर गई
अलीगढ़
mother in law who eloped with her son in law has absconded again taking money with her aligarh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

political

political news

politics

सपा अन्तर्कलह

SP national president Akhilesh Yadav

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

12 Feb 2026 12:56 pm

Published on:

12 Feb 2026 12:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / समाजवादी पार्टी के विधायक का OBC प्रमाण पत्र निरस्त, आदेश के बाद क्या बोले MLA

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सपा विधायक फहीम की कुर्सी पर मंडराया खतरा! फर्जी OBC सर्टिफिकेट ने बढ़ाई मुश्किलें, क्या जाएगी विधायकी?

sp leader fake obc certificate moradabad
मुरादाबाद

‘वंदे मातरम मुसलमान नहीं पढ़ सकता है, हमारे बच्चे खामोश रहेंगे’, ये क्या बोल गए समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता?

muslim cannot recite vande mataram says samajwadi party veteran st hasan moradabad
मुरादाबाद

योगी सरकार का सख्त एक्शन: मुरादाबाद सामूहिक विवाह घोटाले में 5 अफसर सस्पेंड, कागजी दुल्हनों से खुला फर्जीवाड़ा

5 officers suspended in Moradabad mass marriage scam
मुरादाबाद

UP Budget 2026: पश्चिमी यूपी में बसेंगे नए आधुनिक शहर, 3,500 करोड़ से बदलेगा शहरी विकास का नक्शा

up budget 2026 new township 3500 crore
मुरादाबाद

मुरादाबाद में तमंचे की नोक पर दहशत: दीवार फांदकर घुसे बदमाश, परिवार को बंधक बनाकर एक घंटे तक लूटपाट

moradabad dilari house robbery family hostage
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.