समाजवादी पार्टी के विधायक का OBC प्रमाण पत्र निरस्त, आदेश के बाद क्या बोले MLA

इसी बीच उस्मान ने आदेश के खिलाफ मंडलायुक्त के यहां रिवीजन डाल दिया गया। जिसके बाद दोनों मामले जनपद स्तरीय जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति के पास पहुंचे। DM की अध्यक्षता वाले समिति में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, SDM और ADM सदस्य होते हैं। सुनवाई के बाद 6 फरवरी को प्रकरण में आदेश जारी किया गया। उस्मान ने कहा कि 1911 से 2018 तक के झोजा जाति होने से संबंधित पुश्तैनी दस्तावेज साक्ष्य जनपद स्तरीय समिति को दिए थे। उन्हें नजरअंदाज कर अगर कोई आदेश हुआ तो मंडलीय अपीलीय फोरम के समक्ष कानूनी प्रविधान के तहत दोबारा अपील की जाएगी।