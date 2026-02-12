सपा विधायक फहीम की कुर्सी पर मंडराया खतरा! फर्जी OBC सर्टिफिकेट ने बढ़ाई मुश्किलें, क्या जाएगी विधायकी?

SP MLA Fahim Irfan Moradabad: मुरादाबाद के बिलारी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक फहीम इरफान अब मुश्किलों में घिरे हैं। हाल ही में प्रशासन की जांच में उनके और उनके परिवार के OBC प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। यह मामला तब उजागर हुआ जब जनपद स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने विस्तृत जांच के बाद फहीम इरफान के दस्तावेजों को असत्य और फर्जी करार दिया।