योगी सरकार का सख्त एक्शन: मुरादाबाद सामूहिक विवाह घोटाले में 5 अफसर सस्पेंड, कागजी दुल्हनों से खुला फर्जीवाड़ा

जांच में कुंदरकी ब्लॉक के डींगरपुर गांव की सीमा परवीन का नाम भी सामने आया है। बिना सही सत्यापन और फील्ड जांच के फाइलों को आगे बढ़ाने का आरोप है। सचिव को नोटिस जारी किया गया है। वहीं मूंढापांडे के खंड विकास अधिकारी अशोक कुमार की भूमिका भी जांच के दायरे में है, हालांकि वे अभी पद पर बने हुए हैं। एडीओ समाज कल्याण प्रशांत कुमार को हटाकर मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। अन्य ब्लॉकों के सहायक विकास अधिकारियों की भूमिका की भी जांच जारी है।