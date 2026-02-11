11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

योगी सरकार का सख्त एक्शन: मुरादाबाद सामूहिक विवाह घोटाले में 5 अफसर सस्पेंड, कागजी दुल्हनों से खुला फर्जीवाड़ा

Moradabad News: मुरादाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें शादीशुदा महिलाओं को कागजों में “कुंवारी” दिखाकर सरकारी लाभ दिलाने की कोशिश की गई।

3 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Feb 11, 2026

5 officers suspended in Moradabad mass marriage scam

योगी सरकार का सख्त एक्शन.. यह सांकेतिक तस्वीर है।

Moradabad mass marriage scam: मुरादाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामने आए घोटाले ने प्रशासनिक तंत्र को हिला कर रख दिया है। जांच में खुलासा हुआ कि पहले से विवाहित महिलाओं को दस्तावेजों में “कुंवारी” दिखाकर योजना का लाभ दिलाने की कोशिश की गई। इस पूरे मामले में पांच ग्राम विकास अधिकारियों को दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

पांच ग्राम विकास अधिकारी निलंबित

मूंढापांडे ब्लॉक में तैनात ग्राम विकास अधिकारी (सचिव) रवि कुमार, रविपाल, रणवीर सिंह, शादाब अली और अमित कुमार को जांच में दोषी पाया गया। जिला विकास अधिकारी गोविंद बल्लभ पाठक ने इन्हें निलंबित करते हुए विकास खंड ठाकुरद्वारा से संबद्ध कर दिया है। इनके खिलाफ विभागीय जांच की जिम्मेदारी खंड विकास अधिकारी उमाकांत को सौंपी गई है। प्रशासन का कहना है कि जांच निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी।

पहले से निलंबित अधिकारी भी जांच के घेरे में

पंचायती राज विभाग के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी धनेन्द्र पाल सिंह और रजत पुष्कर पहले से अन्य मामलों में निलंबित चल रहे हैं। इस प्रकरण में भी जांच टीम ने उन्हें दोषी माना है। आरोप है कि इन्होंने शादीशुदा जोड़ों के दस्तावेजों का सत्यापन कर उन्हें योजना में शामिल किया।

वहीं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मोहन सिंह रावत को भी निलंबित कर मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। पूरे मामले की जांच सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) भगतपुर टांडा मनोज कुमार सिंह को सौंपी गई है।

सेवानिवृत्त अधिकारी पर भी कार्रवाई की तैयारी

डीपीआरओ के अनुसार इस मामले में दोषी पाए गए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी इंतजार हुसैन 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी गई है। इससे स्पष्ट है कि प्रशासन इस मामले में सेवानिवृत्ति को ढाल नहीं बनने देना चाहता।

कुंदरकी से लेकर मूंढापांडे तक फैला जाल

जांच में कुंदरकी ब्लॉक के डींगरपुर गांव की सीमा परवीन का नाम भी सामने आया है। बिना सही सत्यापन और फील्ड जांच के फाइलों को आगे बढ़ाने का आरोप है। सचिव को नोटिस जारी किया गया है। वहीं मूंढापांडे के खंड विकास अधिकारी अशोक कुमार की भूमिका भी जांच के दायरे में है, हालांकि वे अभी पद पर बने हुए हैं। एडीओ समाज कल्याण प्रशांत कुमार को हटाकर मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। अन्य ब्लॉकों के सहायक विकास अधिकारियों की भूमिका की भी जांच जारी है।

कागजों में कुंवारी, हकीकत में शादीशुदा

जिला विकास अधिकारी द्वारा गठित 30 अधिकारियों की टीम ने जब रिकॉर्ड खंगाले तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। करनपुर, लालपुर तीतरी, अहरोला, शिवपुरी, गढ़ी केहड़ा, खरगपुर जगतपुर, सकटू, हिरन खेड़ा, दौलारी, बिसाहट, घोंडा, भड़ासना, भीत, भीत खेड़ा, खबड़िया भूर और दुपेड़ा समेत कई गांवों की महिलाओं के नाम दस्तावेजों में दर्ज मिले। जांच में पाया गया कि इनमें से कई महिलाएं वर्षों से विवाहित हैं और अपने पति व बच्चों के साथ रह रही हैं, फिर भी उन्हें योजना में “कुंवारी” दर्शाया गया।

गैरहाजिर जोड़ों को भी लाभ देने की तैयारी

रिकॉर्ड में कई नामों के सामने उपस्थिति शीट में “गैरहाजिर” दर्ज था, इसके बावजूद उनके खातों में धनराशि ट्रांसफर करने की योजना बनाई गई। कई मोबाइल नंबर अधूरे या गलत पाए गए और कुछ खातों में एक जैसी प्रविष्टियां दर्ज थीं। इससे स्पष्ट है कि बिना वास्तविक उपस्थिति और सत्यापन के ही फाइलों को आगे बढ़ाया गया। यह प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि सुनियोजित फर्जीवाड़े की ओर इशारा करता है।

लाखों से करोड़ों तक पहुंच सकता था नुकसान

सरकारी नियमों के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को लगभग एक लाख रुपये की सहायता दी जाती है। यदि दर्जनों अपात्र जोड़ों को लाभ दिलाने की योजना सफल हो जाती तो यह घोटाला लाखों से बढ़कर करोड़ों रुपये तक पहुंच सकता था। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार अभी वित्तीय नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

सरकार की सख्ती से मचा हड़कंप

योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत इस मामले में त्वरित कार्रवाई की गई है। अधिकारियों के निलंबन और व्यापक जांच से विभागीय स्तर पर हड़कंप मच गया है। शासन का स्पष्ट संदेश है कि सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में जांच के आधार पर और भी अधिकारियों पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Feb 2026 05:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / योगी सरकार का सख्त एक्शन: मुरादाबाद सामूहिक विवाह घोटाले में 5 अफसर सस्पेंड, कागजी दुल्हनों से खुला फर्जीवाड़ा

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: टोंक में बीसलपुर परियोजना को लेकर बड़ी खबर… 100 करोड़ लागत से 10,500 किसान होंगे लाभांवित

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बजट की सौगात : बरेली की दूध कंपनी किसानों के लिए साबित होगी गेम चेंजर, बिचौलियों को नहीं सीधे पशुपालकों को मिलेगा दूध का दाम

यूपी न्यूज

गोरखपुर में युवक की पीट-पीटकर हत्या, शादी में डीजे पर नाचने को लेकर हुई थी मारपीट…गाँव में भारी फोर्स तैनात

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

वृंदावन में खौफनाक हादसा: उद्घाटन के दिन ही होटल बना आग का गोला; 3 झुलसे, 40 लोग फंसे

vrindavan hotel fire inauguration day
मथुरा

Kanpur Lamborghini accident: कार चालक के सरेंडर पर कोर्ट का बड़ा आदेश, नहीं किया मंजूर

लैंबॉर्गिनी का संदिग्ध चालक मोहन, फोटो सोर्स- पत्रिका
कानपुर

डीएम आवास पर उमड़ा पूरा शहर, रिटायर्ड पीसीएस दिनेश बहादुर को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.