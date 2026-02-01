‘घूसखोर पंडत’ पर केंद्र सरकार की सख्ती: विरोध के बाद OTT से हटाने का निर्देश, मुरादाबाद में बोले डिप्टी सीएम

Ghooskhor Pandat Web Series Ban: उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुरादाबाद में कहा कि ब्राह्मण समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए केंद्र सरकार ने ‘घूसखोर पंडत’ नाम से बनाई गई वेब सीरीज को OTT प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस वेब सीरीज को लेकर समाज में गहरा आक्रोश था और सरकार किसी भी वर्ग की भावनाओं को आहत करने वाले कंटेंट को बर्दाश्त नहीं करेगी।