मुरादाबाद

मुरादाबाद में ब्लॉक स्तर पर रोजगार शिविर, युवाओं के लिए स्थायी नौकरी का सुनहरा अवसर

Moradabad News: मुरादाबाद में भारतीय सुरक्षा दक्षता परिषद और एसआईएस इंडिया लिमिटेड के सहयोग से ब्लॉक स्तर पर रोजगार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Feb 06, 2026

moradabad employment camp 2026

मुरादाबाद में ब्लॉक स्तर पर रोजगार शिविर | Image Source - Pexels

Jobs In Moradabad: मुरादाबाद जिले में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सृजन की दिशा में एक बड़ी पहल की जा रही है। भारतीय सुरक्षा दक्षता परिषद और एसआईएस इंडिया लिमिटेड की संयुक्त पहल से जिले के सभी विकास खंड मुख्यालयों पर ब्लॉक स्तर पर रोजगार शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा सैनिक, सुरक्षा सुपरवाइजर और सुरक्षा अधिकारी पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की भर्ती करना है।

प्रशिक्षण के बाद स्थायी नियुक्ति

शिविरों में चयनित उम्मीदवारों को पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में स्थायी नियुक्ति प्रदान की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को मासिक वेतन 16 हजार से 25 हजार रुपये के बीच, पीएफ, ग्रेच्युटी, ईएसआई, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। इसके अलावा, दो बच्चों को आइपीएस स्कूल में शिक्षा का लाभ और दुर्घटना की स्थिति में परिवार को एक से छह लाख रुपये तक की सहायता राशि का प्रावधान भी रहेगा।

योग्यता और चयन प्रक्रिया की जानकारी

सहायक निदेशक सेवायोजन रत्नेश चन्द्र ने बताया कि सुरक्षा जवान पद के लिए न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल उत्तीर्ण, आयु सीमा 19 से 40 वर्ष और लंबाई 168 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। वहीं सुरक्षा सुपरवाइजर पद के लिए इंटरमीडिएट उत्तीर्ण, आयु 21 से 40 वर्ष और लंबाई 170 सेंटीमीटर अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को दसवीं की अंकतालिका और आधार कार्ड की छायाप्रति साथ लानी होगी।

ऑनलाइन पंजीकरण और प्रशिक्षण प्रक्रिया

चयनित उम्मीदवारों को 350 रुपये का ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा और उन्हें देहरादून स्थित प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करना होगा। प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद उम्मीदवारों को स्थायी नियुक्ति प्रदान की जाएगी। यह कदम सरकार की रोजगार सृजन मुहिम को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है।

शिविर का कार्यक्रम और संपर्क जानकारी

भर्ती शिविर 9 व 10 फरवरी को बिलारी, 11 व 12 फरवरी को भगतपुर टांडा, 13 व 14 फरवरी को मूंढापांडे, 16 व 17 फरवरी को डिलारी, 18 व 19 फरवरी को कुंदरकी, 20 व 21 फरवरी को छजलैट, 23 व 24 फरवरी को ठाकुरद्वारा तथा 25 व 26 फरवरी को मुरादाबाद विकास खंड में आयोजित किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी कमांडेंट कार्यालय के मोबाइल नंबर 9792450403 एवं 7905086105 पर संपर्क कर सकते हैं।

Published on:

06 Feb 2026 07:31 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मुरादाबाद में ब्लॉक स्तर पर रोजगार शिविर, युवाओं के लिए स्थायी नौकरी का सुनहरा अवसर

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

पति और दो साल के बेटे को छोड़ प्रेमी संग फरार हुई महिला, थाने पहुंच पत‍ि ने लगाई गुहार

moradabad woman elope instagram lover
मुरादाबाद

UP Weather: पछुआ हवाओं ने बढ़ाई कंपकंपी, यूपी में कोहरे और ठंड का डबल अटैक; जानें अगले 7 दिनों का मौसम

up weather update cold wave fog alert imd
मुरादाबाद

सहेली बनी हमसफर ! बुआ के घर पनपा प्यार, परिवार की परवाह किए बिना रचाई शादी

मुरादाबाद में दो युवतियों ने परिवार से बगावत कर रचाई शादी
मुरादाबाद

सामूहिक विवाह योजना में घोटाला: मुरादाबाद में दुल्हनों को पाजेब-बिछुआ तक नहीं मिले, अधिकारियों पर कार्रवाई..

moradabad mass marriage scheme corruption
मुरादाबाद

रात के सन्नाटे में थाने पहुंचीं दो युवतियां, बोलीं- हम पति-पत्नी हैं, अब कोई जुदा नहीं कर सकता

moradabad two girls reach police station love case
मुरादाबाद
