मुरादाबाद में ब्लॉक स्तर पर रोजगार शिविर, युवाओं के लिए स्थायी नौकरी का सुनहरा अवसर

शिविरों में चयनित उम्मीदवारों को पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में स्थायी नियुक्ति प्रदान की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को मासिक वेतन 16 हजार से 25 हजार रुपये के बीच, पीएफ, ग्रेच्युटी, ईएसआई, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। इसके अलावा, दो बच्चों को आइपीएस स्कूल में शिक्षा का लाभ और दुर्घटना की स्थिति में परिवार को एक से छह लाख रुपये तक की सहायता राशि का प्रावधान भी रहेगा।