रात के सन्नाटे में थाने पहुंचीं दो युवतियां, बोलीं- हम पति-पत्नी हैं, अब कोई जुदा नहीं कर सकता

Moradabad Love Case:मुरादाबाद जिले में रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो 26 वर्षीय युवतियां सीधे बिलारी थाने पहुंचीं और अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की। युवतियों ने पुलिस अधिकारियों के सामने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे अब पति-पत्नी की तरह जीवन भर साथ रहना चाहती हैं और कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। थाने में उनकी बात सुनकर पुलिस भी कुछ देर के लिए हैरान रह गई, क्योंकि मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं बल्कि सामाजिक और कानूनी पहलुओं से भी जुड़ा हुआ था।