ब्रजेश पाठक बोले- यूपी अब बीमारू नहीं, विकास और सुरक्षा का मॉडल बना प्रदेश; 2027 में फिर बनेगी भाजपा सरकार

UP Politics News: मुरादाबाद दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत है और इसी भरोसे के साथ भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी। पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक भाजपा की रणनीति साफ है और पार्टी हर समय जनता के बीच रहकर काम कर रही है, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है।