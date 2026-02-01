Woman Elope with Lover Moradabad: यूपी के मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला अपने पति और दो साल के मासूम बेटे को छोड़कर इंस्टाग्राम पर मिले प्रेमी के साथ फरार हो गई। इस घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है और पीड़ित पति न्याय के लिए थाने पहुंचा है।