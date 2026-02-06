Gold-Silver Price: सोना-चांदी में रिकॉर्डतोड़ गिरावट जारी, शादी के सीज़न में हर दिन कम हो रहे भाव

भारत में पिछले कुछ दिनों से हर दिन सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि इसके पीछे क्या वजह है। इसका मुख्य कारण वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर का मज़बूत होना और अमेरिकी फेड रिज़र्व का ब्याज दर कटौती पर सतर्क रुख हैं, जिससे सुरक्षित निवेश की मांग घटी है। भू-राजनीतिक तनाव कम होने, रिकॉर्ड ऊँचाइयों के बाद भारी प्रॉफिट बुकिंग, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अतिरिक्त मार्जिन ज़रूरतें और लेवरेज पोज़ीशन्स की जबरन बिकवाली से चांदी में भी सोना और चांदी में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि इस गिरावट को अस्थायी माना जा रहा है।