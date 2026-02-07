दूसरा लोन लेकर होम लोन में बचा सकते हैं 15 लाख रुपये, जानिए बचत का पूरा कैलकुलेशन

मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 30 साल के लिए 50 लाख रुपये का होम लोन 8.5 प्रतिशत ब्याज दर पर लिया। इस स्थिति में उसकी मासिक ईएमआई करीब 38,400 रुपये होती है और 30 साल में कुल भुगतान लगभग 1.38 करोड़ रुपये बैठता है, जिसमें करीब 88 लाख रुपये केवल ब्याज होता है। अब अगर वही व्यक्ति हर साल एक अतिरिक्त ईएमआई देता है, यानी सालाना लगभग 4.6 लाख रुपये अतिरिक्त भुगतान करता है, या फिर हर साल औसतन 1.5 से 2 लाख रुपये की प्रीपेमेंट करता है, तो लोन की अवधि करीब 5 से 6 साल कम हो जाती है।