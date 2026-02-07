Gold-Silver Price: सोने-चांदी के दामों में जबरदस्त उतार-चढ़ाव, भगवान का शृंगार हुआ महंगा, देखें कोटा में पिछले 15 दिनों के भावों का ग्राफ

चांदी वर्क का जो रोल पहले 700 से 800 रुपए में मिल जाता था, अब वही 2800 से 2900 रुपए में आ रहा है। एक प्रतिमा के लिए कम से कम एक रोल की आवश्यकता होती है। प्रतिमा के आकार के अनुसार वर्क की मात्रा बढ़ती-घटती रहती है। आमतौर पर पहले एक प्रतिमा का चांदी वर्क से शृंगार 1500 रुपए तक में हो जाता था, जो अब बढ़कर 3000 रुपए तक पहुंच गया है। स्वर्ण वर्क से शृंगार का हाल भी कुछ ऐसा ही है। जिस प्रतिमा का स्वर्ण शृंगार पहले करीब 70 हजार रुपए में हो जाता था, अब वही सवा लाख रुपए तक पड़ने लगा है।