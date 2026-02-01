रात में कोटा सीएमएचओ अचानक गांव क्यों पहुंचे,पढिए़ पूरी खबर

आयुष्मान मॉडल सीएचसी के तहत चयनित संस्थान के गेप अनेलेसिस के बारे में बात की और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री से व्यक्तिगत रूप से बात करके आवश्यकता अनुसार कार्य कराने के लिए एनएचएम को दिशा निर्देश दिए। सीएचसी में डायलिसिस मशीन चालू करने के लिए आवश्यक सामग्री, रियेजेंट्स एवं अन्य सामग्री बेड, एसी को कैथून सीएचसी से शिफ्ट कराने के लिए कैथून सीएचसी प्रभारी डॉ राजेश सामर को निर्देश दिए। प्लम्बर से बात की, फिल्टर चैंज करने के लिए टेक्निशिन की ड्यूटी लगाई और इस कार्य को मिशन मॉड पर लेकर लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देशानुसार आगामी 15 दिवस में चालू करने की संभावना जताई। इसके लिए संबधित स्टाफ को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया है जो 20 तारीख तक ट्रनिंग खत्म होगी। उन्होने वहां एनसीडी स्क्रीनिंग, टीबी स्क्रीनिंग, जेएसवाई, मां वाउचर, मां योजना, आभा आईडी सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा कर प्रगति सुधार के निर्देश दिए।