मनरेगा श्रमिकों ने छह घंटे रोका रास्ता, लगा जाम

मोड़क स्टेशन. महिला श्रमिकों ने गुण्डी-फतेहपुर ​िस्थत रीको इंडस्ट्रीज एरिया में मनरेगा योजना के तहत लगभग एक माह तक सफाई सहित अन्य कार्य किए। इस कार्य को मनरेगा मस्टरोल में जोड़ने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब मेट उनसे दूसरा काम करवा रही है, जबकि अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ है। इससे आक्रो​शित महिला श्रमिकों ने सुबह 9 बजे खैराबाद-मोड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। करीब छह घंटे तक रास्ता रोक कर बैठी रही और भुगतान की समय सीमा तय करने की मांग पर अड़ी रही। बाद में पुलिस व प्रशासन की ओर से 15 दिनों में भुगतान कराने के आश्वासन पर दोपहर 3 बजे धरना समाप्त किया। इसके बाद यातायात सुचारू हो सका।