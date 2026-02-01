धूप ने दिखाए तेवर, सर्दी हुई नरम; 10 से स्कूल सुबह 9 बजे खुलेंगे

मौसम के आंकड़े भी इसी बदलाव की पुष्टि कर रहे हैं। अधिकतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.2 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया रात के तापमान में 2.2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। यानी, दिन में धूप की चमक बढ़ी है और रात में सर्दी के तेवर नरम पड़े हैं। सुबह-शाम हल्की ठंड का अहसास जरूर बना हुआ है, लेकिन धूप निकलते ही मौसम खुशनुमा हो जाता है। पार्कों में मॉर्निंग वॉकर्स की संख्या बढ़ रही है और दोपहर में लोग ऊनी कपड़ों से दूरी बनाने लगे हैं। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में हल्की और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे ठंड का असर और कम होगा।