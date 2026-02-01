12 फरवरी को Nationwide General Strike, ग्वालियर में CITU का जन अभियान तेज

सीटू के जिला अध्यक्ष बी.पी. गणक और महामंत्री भगवान दास सैनी ने बताया कि यह हड़ताल सरकार द्वारा लागू की गई चारों मजदूर विरोधी श्रम संहिताओं (Labour Codes) को वापस लेने, ठेका प्रथा समाप्त करने, आउटसोर्स (Outsource) एवं ठेका श्रमिकों को स्थायी रोजगार, आशा, उषा, आंगनबाड़ी स्कीम वर्करों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने तथा ₹26,000 न्यूनतम वेतन (Minimum Wage) जैसी मांगों को लेकर की जा रही है।