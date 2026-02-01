Union Budget 2026: Developed India 2047 के संकल्प को साकार करने वाला बजट : चाहर

पत्रकार वार्ता को संबोधित करते राजकुमार चाहर
ग्वालियर .भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राजकुमार चाहर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए Developed India @2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में केंद्रीय बजट 2026 (Union Budget 2026) एक मजबूत और दूरदर्शी कदम है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत ₹53,47,315 करोड़ के व्यय वाला यह बजट देश की Economic Foundation को सशक्त बनाने वाला है।
राजकुमार चाहर ग्वालियर में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की National Security को मजबूत करने के लिए Defence Budget के रूप में सेना को ₹7 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, जिससे रक्षा क्षमता और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि Education, Health, Rural Development सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों के लिए अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं। यह बजट Youth Empowerment को बढ़ावा देने वाला है और Village, Poor, Farmers, Labourers, Women, SC, ST और OBC वर्ग के हितों का विशेष ध्यान रखता है।
राजकुमार चाहर ने कहा कि वर्तमान Global Economic Situation में विश्व अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में केंद्र सरकार ने एक Welfare Oriented और Long-Term Impact देने वाला बजट प्रस्तुत किया है, जो भारत के भविष्य की दिशा और दशा बदलने की क्षमता रखता है।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा One Crore Farmers को लाभ पहुंचाने की योजना बनाई गई है, जिससे किसानों की Income Growth होगी और Agriculture Sector को नई मजबूती मिलेगी। यह बजट वास्तव में “Sabka Saath, Sabka Vikas” के मंत्र को चरितार्थ करता है।
