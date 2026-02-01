Union Budget 2026: Developed India 2047 के संकल्प को साकार करने वाला बजट : चाहर

ग्वालियर .भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राजकुमार चाहर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए Developed India @2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में केंद्रीय बजट 2026 (Union Budget 2026) एक मजबूत और दूरदर्शी कदम है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत ₹53,47,315 करोड़ के व्यय वाला यह बजट देश की Economic Foundation को सशक्त बनाने वाला है।