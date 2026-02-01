ग्वालियर व्यापार मेले में वायुसेना के बैंड का जादू, बॉलीवुड की धुनों पर झूमे दर्शक

इस अवसर पर एयर कमोडोर मनीष शर्मा (वायु सेवा मेडल), एयर ऑफिसर कमांडिंग, एयर फोर्स स्टेशन ग्वालियर, ग्रुप कैप्टन सुभाष सी. सिंह (चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर), ग्रुप कैप्टन अमित बाजपेई (स्टेशन सिक्योरिटी ऑफिसर), कलेक्टर रुचिका चौहान एवं नगर निगम आयुक्त संघप्रिय उपस्थित रहे। कलेक्टर रुचिका चौहान ने वायुसेना के बैंड की शानदार प्रस्तुति के लिए अधिकारियों एवं बैंड सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए।