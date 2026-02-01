कलरफुल गोभी में ज्यादा न्यूट्रीएंट्स, वेट कंट्रोल में भी कारगर

विश्वविद्यालय में चाइनीज किस्म सहित करीब 200 से 250 परपल और पीली रंग की गोभी उगाई गई है। शोध के शुरुआती परिणाम उत्साहजनक हैं और यह प्रयोग किसानों के लिए भी नए अवसर खोल सकता है।रिसर्च हेड डॉ. सुषमा तिवारी ने बताया कि आम गोभी की तुलना में कलरफुल गोभी में एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। इनमें फाइबर भी ज्यादा पाया जाता है, जिससे पाचन बेहतर होता है। गोभी रोपण के करीब 50 दिनों में अच्छे आकार और रंग की कलरफुल गोभी प्राप्त हुई है, जो शोध की सफलता को दर्शाता है।उन्होंने बताया कि गोभी के रंगों के कारण उसमें प्राकृतिक रूप से एंटीऑक्सीडेंट विकसित हो जाते हैं। पीली कलरफुल गोभी में आम गोभी की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत अधिक विटामिन ए पाया जाता है, जो आंखों की रोशनी और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए लाभकारी है। वहीं इनमें विटामिन सी भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहता है।