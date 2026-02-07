शताब्दी एक्सप्रेस में हाईटेक सिस्टम फेल, स्क्रीन पर होने वाला एनाउंसमेंट बंद, यात्रियों में बढ़ा आक्रोश

इस वजह से यात्रियों को काफी असुविधा झेलनी पड़ रही है। खासकर बुजुर्ग, महिलाएं और अन्य शहरों से आने वाले यात्री स्टेशन की पहचान करने में परेशान हो रहे हैं। कई यात्रियों को गेट पर खड़े होकर बाहर देखना पड़ रहा है कि उनका स्टेशन आ गया है या नहीं। यह घटना शताब्दी एक्सप्रेस की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रही है। यात्रियों का कहना है कि महंगा किराया देकर भी बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो प्रीमियम सर्विस का क्या मतलब? रेलवे को जल्द इस समस्या का समाधान करना चाहिए ताकि यात्रियों को बार-बार ऐसी परेशानी न झेलनी पड़े।