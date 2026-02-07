छात्र को होटल में रेटिंग का लालच देकर ठग लिए 3.73 लाख

ग्वालियर. साइबर अपराध पर कसावट के लिए ई जीरो एफआइआर चालू हुई हैं, लेकिन ठगों पर इनका असर नहीं है। लगभग रोज ठग किसी न किसी को शिकार बना रहे हैं। अब होटल में रेङ्क्षटग के बदले मुनाफे का झांसा देकर ठगों ने बीकॉम के छात्र से 3.73 लाख और महिला को डॉलर का लालच देकर 4.55 लाख रुपए ठग लिए।

लाल टिपारा (मुरार) निवासी अमन कुशवाह (20) ने बताया, 2 जनवरी को व्हाटसऐप पर घर बैठे पैसे कमाने के ऑफर का मैसेज आया। पढ़ाई के साथ पैसा कमाया जा सकता है, इस उम्मीद में जवाब दिया तो टेलीग्राम पर ङ्क्षलक आई। उसमें बताया गया कि होटल की रेङ्क्षटग देने का काम करना है। उसके बदले में पैसा मिलेगा, शुरुआत में एक हजार रुपए मुनाफा भी मिला। फिर रेङ्क्षटग का टास्क पूरा करने के एवज में सिक्योरिटी राशि के अलावा दूसरे कारण गिना कर कई बार में 3.73 लाख रुपए ठग ने वसूल लिए। झांसा देने के लिए मोबाइल की स्क्रीन पर उसे लगातार मुनाफा होना भी बताते रहे।